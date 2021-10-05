Гигин снят должности декана факультета философии БГУ
Вадим Гигин входит в число штатных пропагандистов белорусской власти и ему нашли работу по прямому предназначению.
Деканом факультета философии и социальных наук БГУ назначена кандидат философских наук Вероника Святославовна Сайганова. Об этом сообщает сайт университета.
Официальное представление нового руководителя трудовому коллективу состоялось 4 октября на расширенном заседании Совета факультета.
Сообщается, что новый руководитель ФФСН неразрывно связана с БГУ с момента поступления в 1998 году на специальность «философия».
Вадим Гигин возглавил правление РГОО «Белорусское общество «Знание». На эту должность его избрали на внеочередном съезде организации еще в начале сентября.
08:37 05/10/2021
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