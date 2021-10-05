







Деканом факультета философии и социальных наук БГУ назначена кандидат философских наук Вероника Святославовна Сайганова. Об этом сообщает сайт университета.





Официальное представление нового руководителя трудовому коллективу состоялось 4 октября на расширенном заседании Совета факультета.





Сообщается, что новый руководитель ФФСН неразрывно связана с БГУ с момента поступления в 1998 году на специальность «философия».





Вадим Гигин возглавил правление РГОО «Белорусское общество «Знание». На эту должность его избрали на внеочередном съезде организации еще в начале сентября.



