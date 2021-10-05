Истцом, согласно материалам дела, выступает одна из дочерей скончавшегося от последствий коронавирусной инфекции бизнесмена Анна Шумская. Ответчиком является детище Шумского, компания «Юкола-нефть», добывающая нефть и газ на месторождениях Саратовской и Самарской областей.





Владелица 1,33% доли в «Юкола-нефти», которую в 2002 году основал ее отец, в своих исках, поданных в июле и августе этого года, добивается признания недействительными решений, соответственно, майского и июньского заседаний совета директоров компании – в частности, избрания вдовы основателя «Юкола-нефть» Татьяны Шумской председателем совета директоров компании и назначения ее главой московского представительства.





В сентябре этого года Анна Шумская также обратилась в суд с ходатайством о принятии в рамках одного из них обеспечительных мер. В частности, согласно материалам дела, она просила суд запретить руководящим органам «Юкола-нефти» исполнять решения собраний совета директоров, принятые после 3 июня 2021 года, и вносить изменения в штатное расписание общества. В ходатайство также был включен запрет Татьяне Шумской исполнять обязанности главы представительства компании в Москве, а Федеральной налоговой службе России - вносить какие-либо изменения в Единый государственный регистр юридических лиц, основанные на июньском решении собрания директоров «Юкола-нефть». Состоявшееся в конце сентября судебное заседание, правда, отказало ей в обеспечительных мерах.





Как выяснил «Ежедневник», в Волжском районом суде г.Саратова и Саратовском областном суде Анна Шумская с лета этого года пытается оспорить и право Татьяны Шумской на долю в общем имуществе супруга - на 36,02% в компании «Юкола-нефть». В качестве третьих лиц в деле фигурируют трое других детей белорусского нефтяника – Ирина, Екатерина и Иван.





В частности, в иске и жалобе Анна Шумская просила отметить решение нотариуса о выделении Татьяне Шумской «супружеской доли» в наследстве, настаивала на включении ее в наследственную массу и раздел между ней и 5 детьми (в деле фигурирует еще одна дочь бизнесмена М.Шумская). Каждому в таком случае досталось бы по 6, 0026% в капитале компании.





Ее иск сначала был отклонен в Волжском районном суде г.Саратова, но после апелляции в областном учреждении в середине августа вновь направлен в него для принятия к производству.

Кто владеет «Юкола-нефть»?

Валерий Шумский до ноября 2020 года был основным совладельцем «Юкола-нефти» и аффилированных с ней компаний «Стандарт» и «Реверс». Бизнесмену принадлежало в ее капитале 72,03%. Другими участниками в «Юкола-нефти» были (с 2018 года) Вероника Месячик (14,03%), (с 2020 года) дочери Ирина (2,68%) и Анна (1,33%) Шумские, (с 2019 года) Местный благотворительный фонд имени преподобной Евфросинии Полоцкой (7,48%) ,кипрский оффшор «Баклэнд Компани» и (с 2020 года) Елена Халецкая (1,2%).





Отметим, что Валерий Шумский являлся одним из основателей фонда Евфросинии Полоцкой. Еще одна известная фигура, связанная с этой структурой, белорусский производитель и продавец автокомпонентов Константин Шавель.





Валерию Шумскому также принадлежала доля в геологоразведочной компании «Стандарт», а через «Юколу-нефть» он контролировал газодобывающую фирму «Реверс».





С апреля 2021 года в российских регистрах появилась информация, что владелицей части доли умершего супруга в «Юкола-нефти» (36,02%) стала его вдова Татьяна Шумская. По образованию она архитектор и дизайнер, известна тем, что входила в жюри конкурса ретро-автомобилей «Олдсмобиль-Ралли», который регулярно устраивал и спонсировал Валерий Шумский.





В течение нескольких месяцев этого года фамилия Татьяны Шумской то исчезала, то появлялась в регистрах совладельцев «Юкола-нефти». Можно предположить, что это было вызвано упоминавшимися выше судебными исками со стороны Анны Шумской. Но с третьей декады сентября Татьяна Шумская, по данным российского ЕГРЮЛ, снова совладелец 36,02% нефтедобывающей компании.





Что представляет собой наследство Валерия Шумского?

До истории с «грязной нефтью», в которую в 2019 году тоже попала компания, это был динамично растущий по выручке и прибыли бизнес.





«Юкола-нефть» на протяжении многих лет входила и топ-20 самых крупных по доходам белорусских компаний в России, и в топ-20 и даже топ-10 самых прибыльных.





В 2018 году выручка компании составила около 10,3 млрд при чистой прибыли около 800 млн российских рублей. В 2019 году выручка упала до 7,6 млрд российских рублей, но чистая прибыль продолжила расти (около 970 млн российских рублей). По итогам прошлого года «Юкола-нефть» просела как по выручке, так и по чистой прибыли, объемы которых составили, соответственно 5,6 млрд и 245 млн российских рублей. Ухудшились финансовые показатели и по другим российским компаниям бизнесмена.