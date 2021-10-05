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Провластный БСЖ недоумевает - предлагает Можейко достойно пройти испытание белорусской правовой процедурой

В провластном Белорусском союзе журналистов с недоумением воспринимают реакцию российских коллег на задержание белорусского журналиста "Комсомольской правды" Геннадия Можейко и характеризуют эту реакцию как «чрезвычайно острую».

"Некоторое недоумение вызвала чрезвычайно острая реакция наших коллег в Российской Федерации», - заявил сегодня председатель БСЖ Андрей Кривошеев, которого цитирует БелТА.

"…острая реакция Владимира Николаевича (Сунгоркина, главреда КП – ред.) на сообщение о задержании Геннадия Можейко и его эмоциональный комментарий также вызывают определенное недоумение», - считает он.

Недоумение Кривошеев поясняет тем, что БСЖ считает вышедший заголовок и статью в электронной версии "КП" абсолютно безобразными и недопустимыми прежде всего с точки зрения журналистской этики и положений новой глобальной Хартии журналистской этики.

"Идет явное отбеливание, явное восхваление убийцы, террориста (речь об Андрее Зельцере – ред.) и совершенного им злодеяния. Хотя еще раз повторюсь: этот случай заслуживает отдельных оценок комитета по этике Белорусского союза журналистов и такая оценка дополнительно, безусловно, будет дана", - отметил председатель БСЖ.

По его мнению, заголовок и текст, появившийся в электронной версии "КП", мгновенно стал предметом тиражирования разного рода экстремистскими, провокационными, деструктивными Telegram-каналами, электронными медиа как в Беларуси, так и за ее пределами, что вызывает еще больше вопросов к публикации: не была ли она заранее согласована с этими экстремистскими медиа, которые действуют (и это уже доказано белорусским судом и компетентными органами) против интересов Беларуси.

Кривошеев также сообщил, что «у нас есть обращения в Белорусский союз журналистов, что ряд корреспондентов, журналистов "КП пресс" лично участвовали в кампании по травле и запугиванию своих коллег, белорусских журналистов, которые работают в государственных и негосударственных СМИ, но придерживаются прогосударственных позиций».

"Чтобы не навредить лично Геннадию Можейко, мы никакой дополнительной информации о работе комитета по защите журналистов и нашим контактам с силовыми органами, следствием Беларуси не распространяли. Мы рассчитываем на законный исход этого дела, в рамках белорусской правовой процедуры. Надеемся, что гражданин Беларуси, белорусский журналист, сотрудник белорусского СМИ достойно выдержит это испытание", - заключил Кривошеев. Цитирует afn.by
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