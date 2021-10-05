Утечку данных пользователей в компании не зафиксировали

Глобальный сбой в работе Facebook связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщает команда инженеров компании.





«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь», — сообщили в Facebook (цитата по Reuters).

Согласно сообщению компании, их инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами».





Также в компании заявили об отсутствии доказательств в утечке пользовательских данных во время сбоя.





Глобальный сбой, в результате которого не работали Facebook, Instagram и WhatsApp, продлился более шести часов. Также о проблемах в работе сообщали пользователи Netflix, Zoom, Tinder Viber и YouTube.



