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В Facebook назвали причину глобального сбоя - утечку данных не зафиксировали

Инженеры Facebook неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных, что привело к разрыву связи между дата-центрами.

 Утечку данных пользователей в компании не зафиксировали
Глобальный сбой в работе Facebook связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщает команда инженеров компании.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь», — сообщили в Facebook (цитата по Reuters).
Согласно сообщению компании, их инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами».

Также в компании заявили об отсутствии доказательств в утечке пользовательских данных во время сбоя.

Глобальный сбой, в результате которого не работали Facebook, Instagram и WhatsApp, продлился более шести часов. Также о проблемах в работе сообщали пользователи Netflix, Zoom, Tinder Viber и YouTube.
РБК
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