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Просмотры белорусских YouTube-каналов продолжают снижаться

Число просмотров видео на YouTube-каналах, аффилированных с Беларусью, снизилось в сентябре на 36%.

Information Policy проанализировал более 150 каналов, выбранных из около 900 каналов, собранных по степени воздействия (инфлюенс) аффилированности с Беларусью.

Оказалось, что интерес аудитории к информации белорусских каналов снижается. Эта тенденция наметилась еще с прошлого года, пишет thinktanks.by

Так, у проанализированных каналов было на 36,6% меньше просмотров, чем в августе, и на 58% меньше, чем в ноябре 2020. У тридцати самых просматриваемых каналов суммарное количество просмотров составило 36,9 млн.

Общее (суммарное) ежедневное число просмотров вышерассматриваемых тридцати каналов:
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