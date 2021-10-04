Information Policy проанализировал более 150 каналов, выбранных из около 900 каналов, собранных по степени воздействия (инфлюенс) аффилированности с Беларусью.





Оказалось, что интерес аудитории к информации белорусских каналов снижается. Эта тенденция наметилась еще с прошлого года, пишет thinktanks.by





Так, у проанализированных каналов было на 36,6% меньше просмотров, чем в августе, и на 58% меньше, чем в ноябре 2020. У тридцати самых просматриваемых каналов суммарное количество просмотров составило 36,9 млн.





Общее (суммарное) ежедневное число просмотров вышерассматриваемых тридцати каналов: