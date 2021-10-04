Просмотры белорусских YouTube-каналов продолжают снижаться
Число просмотров видео на YouTube-каналах, аффилированных с Беларусью, снизилось в сентябре на 36%.
Information Policy проанализировал более 150 каналов, выбранных из около 900 каналов, собранных по степени воздействия (инфлюенс) аффилированности с Беларусью.
Оказалось, что интерес аудитории к информации белорусских каналов снижается. Эта тенденция наметилась еще с прошлого года, пишет thinktanks.by
Так, у проанализированных каналов было на 36,6% меньше просмотров, чем в августе, и на 58% меньше, чем в ноябре 2020. У тридцати самых просматриваемых каналов суммарное количество просмотров составило 36,9 млн.
Общее (суммарное) ежедневное число просмотров вышерассматриваемых тридцати каналов:
07:32 05/10/2021
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