В понедельник, 4 октября, произошел массовый сбой в работе соцсети Facebook и связанных с ней сервисов — WhatsApp и Instagram. Проблемы испытывали пользователи по всему миру. По данным портала DownDetector, жалобы начались около 18:13 по минскому времени. Представитель Facebook заявил в своем аккаунте в Twitter, что компании известно о проблеме: «Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства».





Эксперты связывают возможные причины сбоя с внутренними проблемами Facebook. По словам независимого IT-специалиста Филиппа Кулина, сбой произошел в работе внутрикорпоративной сети компании.





Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев утверждает, что сбой произошел из-за изменения в конфигурации DNS служб (domain name system — система доменных имен, обеспечивает связь адреса сайта с его IP) сервисов.





«Сейчас DNS-записи, включая корпоративные, у Facebook.com и Instagram.com пустые, соответственно, пользователь, обращаясь по ссылкам, не может получить доступ к серверам. Судя по всему, компания пыталась выполнить какие-то технические обновления, но что-то пошло не так»,— объясняет он.





Директор АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин тоже считает, что проблема возникла на уровне DNS-записей.





«Важно обратить внимание на страницу статусов — сайт, который отображает работу инфраструктуры самого портала. Страница сейчас также недоступна, это говорит о том, что глобальный сбой произошел на уровне доменных н»,— объясняет он.





Это в очередной раз доказывает, что компаниям нельзя «класть все яйца в одну корзину», отмечает эксперт: «Хотя Facebook неоднократно подчеркивала самостоятельность подконтрольных ей компаний, с технической точки зрения мы сейчас видим обратное». Гендиректор компании Qrator Labs (специализируется на сетевой безопасности) Александр Лямин уверен, что сбой — результат ошибки самой Facebook: «Он произошел на уровне серверов, а так как все они связаны у всех сервисов, включая WhatsApp и Instagram, работа нарушена у всех, и как только восстановится Facebook, заработают и эти сервисы».





По мнению эксперта, это самый длительный инцидент в истории соцсети.





Спустя несколько часов после сбоя в работе сервисов Facebook, на проблемы начали жаловаться также пользователи Twitter, Google и Amazon. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что проблемы в работе этих сервисов могут быть связаны с тем, что пользователи после «падения» соцсетей и мессенджеров перешли на эти ресурсы. Несколько пользователей заявили в Twitter, что после падения WhatsApp переместились в Telegram, но и он работает с перебоями, на что команда мессенджера утверждает, что Telegram работает медленно, «но еще держится».





Сбой стал самым масштабным в интернете за последние несколько лет, говорит гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.





На фоне инцидента стоимость акций Facebook упала на 5,34% на NASDAQ. Падение затронуло бумаги практически всех ведущих IT-компаний: Amazon подешевел на 3,8%, Apple — на 2,6%, Microsoft — на 2,4%, акции Nvidia подешевели на 5%, Alphabet — на 2,7%, Moderna — на 3,5% (все данные — на 21:15 мск), сообщает "КоммерсантЪ".





Кто попал под глобальный сбой?

Сегодня первыми в результате сбой "умерли" Instagram, Facebook и WhatsApp. Пользователи жалуются, что не работают ни сайт, ни приложения сервисов.

В то же время стали недоступны Netflix, Steam и PlayStation Network. Большинство пользователей сообщают о проблемах с работой сайтов и серверов, а также с авторизацией.

Также проблемы наблюдаются с работой социальной сети Twitter. У большинства юзеров возникает проблема с работой сайта и приложения, а также с авторизацией.

Под вечер начались проблемы и с работой мессенджера Telegram. Пользователи жалуются на проблемы с подключением к сервису, а также сообщают, что долго отправляются сообщения.

Кроме того, проблемы также возникают у пользователей сервиса Minecraft, Amazon, Alexa, игры Among Us и Google Play.

Также около 20:30 "умер" TikTok. 60% пользователей жалуются, что возникают проблемы со входом в приложение, а еще 20% сообщают о проблеме с подключением к сервису.

При этом к "эстафете" присоединились Youtube, Snapchat и Reddit.

Кроме того, частичные проблемы наблюдаются в работе Skype и Viber.

Ближе к 21:00 также произошел сбой в российской соцсети ВКонтакте.







