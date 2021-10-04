











Как рассказала специалист коммунального унитарного предприятия «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» Ирина Романова, местные власти еще не определились с судьбой здания, пишет 1reg.by, поэтому пока решено сдать помещения в аренду, но не более, чем на 2 года.

Общая площадь всех помещений в этом здании составляет 1308 квадратных метров, а на торги помещения выставлены в виде 40 лотов. По большинству из них начальная цена аренды за квадратный метр составляет 7,6 рубля и зависит от размера помещения – от 32,57 рублей (7,7 квадратных метров) до 364,2 рубля (86,1 квадратных метров).





Важное уточнение: арендаторы могут использовать помещения под оказание услуг (кроме общественного питания), торговлю (кроме продовольствия), офис или склад. Аукционные торги на право заключения договоров аренды запланированы на 26 октября.





По словам брестского архитектора Николая Власюка-старшего, который изучает историю архитектуры города, по сути, это два объединенных в одно целое здания, построенных в межвоенный период.









Архитектор сообщил БЕЛТА, что угловое двухэтажное строение в стиле позднего классицизма было возведено в начале 20-х годов прошлого века по проекту первого главного архитектора Бреста Семена Сидорчука – автора знаменитой Ратной палаты в Царском Селе.





К этому зданию вплотную примыкает другое, трехэтажное, в стиле конструктивизма. Оно тоже было построено в межвоенный период, в конце 20-х годов, по проекту архитектора Евгения Писменьского. Ранее здесь были жилые дома с магазинами на нижнем этаже. Известно, например, что в одном из них располагались кухня для кормящих матерей и галантерейная лавка.





Фото Брестского городского центра по управлению недвижимостью