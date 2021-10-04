



Все дело в том, что будут приходить и «письма счастья», и СМС.





Ещё в 2019 году на сайте МВД РБ появился «Личный кабинет». Всем, кто зарегистрировался в нем, информация о письмах счастья приходит на электронную почту и непосредственно в «кабинет».





Также в приемной граждан МВД подтвердили, пишет Телеграф, что теперь таким продвинутым «нарушителям» будет приходить и СМС (в дополнение к письмам). Тем, кто не регистрировался на сайте МВД, будут приходить только письма.





Кстати, СМС приходят и тем, кто не оплатил вовремя штраф. Но уже от отправителя под названием Minjust. В таких сообщениях есть гиперссылка на сайт Минюста, где можно, вбив свой личный номер, указанный в паспорте, посмотреть сумму задолженности. Оплатить штрафы можно через ЕРИП.









Ранее Телеграф сообщил, что заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон 27 апреля заявил, что возможность фотофиксации автомобилей без техосмотра на дорогах Беларуси существует. Но пока не введена полностью в строй.





По новым правилам, стало возможным привлекать владельцев транспортных средств за мелкие нарушения, если они зафиксированы на камеры. Проскакивать на красный сигнал светофора, останавливаться за стоп-линией, ездить по полосе, предназначенной для общественного транспорта, теперь станет накладно.