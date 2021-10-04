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В Беларуси запустился сервис оплаты покупок в интернете Yandex Pay

Яндекс запустил в Беларуси сервис для оплаты покупок в интернете Yandex Pay, сообщили dev.by в компании.

Фото: flickr.com

С помощью сервиса можно платить банковской картой, не вводя её данные: они подтянутся из аккаунта на Яндексе. На данный момент единственный банк в Беларуси, который предоставляет возможность владельцам интернет-магазинов подключить для своего сайта Yandex Pay является Альфа-Банк.

Новый способ оплаты уже появился на сайтах Минского часового завода «Луч», официального партнера Apple i-Store, спа-центра «Ривьера» и других площадках. Сервис доступен на сайтах и в мобильных приложениях и работает с картами любых банков.

Другие платёжные сервисы в Беларуси

В феврале этого года в Беларуси запустился другой более известный сервис Google Pay. О запуске заявила компания bePaid, которая  стала официальным партнером Google в Беларуси. Первыми, кто принял платежи через GPay, стали мобильной оператор связи МТС и хостинг-провайдер HostFly. 

Запуск Google Pay в Беларуси ожидался ещё в марте 2020 года. Однако, из-за пандемии проект поставили на паузу. В корпорации намекали, что проект Google Pay не очень подходит Беларуси, так как банки самостоятельно развивают свои платёжные системы. Кроме того, запуск Google Pay в Беларуси может помешать партнёру — компании Samsung, которая развивает собственную платёжную систему Samsung Pay.

Ещё раньше, в ноябре 2019 года в Беларуси запустился сервис Apple Pay. Нацбанк Беларуси обещал внедрить Apple Pay в Беларуси ещё в 2017 году. В Беларуси первым сервис запустил БПС-Сбербанк.

Несколько платежных сервисов появились в Беларуси в 2020 году. 

Так,  БПС-Сбербанк запустил ещё один сервис — оплату умными часами Garmin.

Также в прошлом году в Беларуси заработал сервис бесконтактный оплаты Fitbit Pay, который позволяет платить умными часами в одно касание.  Первым его запустил Приорбанк.

Российская компания Cardsmobile — разработчик приложения «Кошелёк» — запустила совместно с Беларусбанком сервис бесконтактной оплаты «Кошелёк Pay».

Кстати, в этом году Беларусбанк перестал поддерживать свой сервис Belarusbank Pay
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