



Как сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев, мужчина был установлен сотрудниками ГУБОПиК МВД, которые постоянно проводят мониторинг социальных сетей.





По данным следствия, пишет 1reg.by, с августа 2020 года по март 2021-го обвиняемый «при помощи своего мобильного телефона в социальных сетях публиковал различные высказывания, призывающие к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов, публично оскорблял президента Республики Беларусь».

Кроме того, в интернете им был опубликован видеоролик, в котором мужчина публично оскорблял представителей власти, а также писал в отношении них выказывания с использованием ненормативной лексики.





Известно, что ранее мужчина был судим за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, нигде не работает.





«В ходе допросов обвиняемый вину не признал, вводил следствие в заблуждение. Всего мужчина совершил 8 эпизодов преступной деятельности», – отметил официальный представитель СК.





Во время расследования уголовного дела проведены экспертизы радиоэлектронных устройств, компьютерно-технические, лингвистические экспертизы. К материалам дела приобщены видеозаписи и фотоизображения, на которых зафиксированы высказывания обвиняемого.





В результате жителю Каменецкого района предъявлено обвинение по части 1 статьи 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), части 1 статьи 367 (клевета в отношении Президента Республики Беларусь), части 1 статьи 368 (оскорбление Президента Республики Беларусь), статьи 369 (оскорбление представителя власти) и статьи 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса РБ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Следственным управлением УСК по Брестской области расследование уголовного дела завершено, а материалы переданы прокурору для направления в суд.







