За сообщения в соцсетях на мужчину в Брестской области завели дело по пяти уголовным статьям
46-летний житель Каменецкого района обвиняется по фактам оскорбления и клеветы в отношении президента Республики Беларусь, оскорбления представителей власти, надругательства над государственными символами, разжигания социальной вражды или розни.
Как сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев, мужчина был установлен сотрудниками ГУБОПиК МВД, которые постоянно проводят мониторинг социальных сетей.
По данным следствия, пишет 1reg.by, с августа 2020 года по март 2021-го обвиняемый «при помощи своего мобильного телефона в социальных сетях публиковал различные высказывания, призывающие к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов, публично оскорблял президента Республики Беларусь».
Кроме того, в интернете им был опубликован видеоролик, в котором мужчина публично оскорблял представителей власти, а также писал в отношении них выказывания с использованием ненормативной лексики.
Известно, что ранее мужчина был судим за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, нигде не работает.
«В ходе допросов обвиняемый вину не признал, вводил следствие в заблуждение. Всего мужчина совершил 8 эпизодов преступной деятельности», – отметил официальный представитель СК.
Во время расследования уголовного дела проведены экспертизы радиоэлектронных устройств, компьютерно-технические, лингвистические экспертизы. К материалам дела приобщены видеозаписи и фотоизображения, на которых зафиксированы высказывания обвиняемого.
В результате жителю Каменецкого района предъявлено обвинение по части 1 статьи 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), части 1 статьи 367 (клевета в отношении Президента Республики Беларусь), части 1 статьи 368 (оскорбление Президента Республики Беларусь), статьи 369 (оскорбление представителя власти) и статьи 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса РБ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственным управлением УСК по Брестской области расследование уголовного дела завершено, а материалы переданы прокурору для направления в суд.
Источник: Алесь Верасень
19:54 04/10/2021
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