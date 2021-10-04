











Израильское правительство запретило кому-либо, кто не получил бустерной дозы COVID-вакцины, находиться в закрытых помещениях - это значит, что почти два миллиона израильтян утратят выданные им паспорта вакцинации в течение ближайших дней.





Поэтому посещать магазины, рестораны, культурные мероприятия и спортзалы позволят лишь трижды привитым от коронавируса лицам.





По этому поводу десятки израильтян устроили демонстрации по всей стране.





По состоянию на 3 октября более 60 процентов населения Израиля получили две дозы медсредства производства Pfizer/BioNTech, а почти 3,5 миллиона из 9,3 миллиона израильтян уже получили бустерную вакцинацию.





В течение последних месяцев в Израиле возросло количество новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на воскресенье, 3 октября, более 70 процентов из 588 активных случаев болезни в израильских больницах фиксируют у невакцинированных пациентов, сообщило израильское Министерство здравоохранения.



