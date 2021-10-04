Жительница Ивьевского района получила СМС о задолженности на балансе ее номера в Br200. Женщина запросила детализацию звонков. Выяснилось, что с ее номера шли вызовы за границу. При этом она сама никуда не звонила. Женщина обратилась в милицию, правоохранители назначили судебную компьютерно-техническую экспертизу - пишет 015.by со ссылкой на БЕЛТА.





"Согласно заключению судебного эксперта, в мобильном устройстве, которое предоставила женщина, содержались более 80 файлов, определяемых антивирусным программным обеспечением как вредоносные. Некоторые из вредоносных программ могли полностью управлять установленными приложениями. В частности, звонить без ведома владельца, отправлять сообщения, управлять банковскими счетами, привязанными к телефону", - рассказали эксперты.





Сейчас уже трудно определить, как на телефон попали вирусы. Возможно, это произошло при установке программы, содержащей вредоносный код, или при переходе по сомнительной ссылке. Сейчас милиция проводит проверку.





Чтобы не стать жертвой кибермошенников, эксперты советуют соблюдать правила безопасности. В первую очередь, установить антивирус и проверить устройство. Прежде чем установить любую программу, лучше прочитать отзыв о ней. Также не стоит загружать в телефон присланные неизвестными отправителями файлы, переходить по ссылкам в письмах от неизвестных отправителей.