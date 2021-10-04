



Свой гастрольный тур по Польше артисты-купаловцы начали в Белостоке. Здесь они впервые за полтора года вышли на сцену, пишет БГ. Произошло это 28 сентября на театральном фестивале «Направление Восток». Зал был полон. 2 октября группа продолжила гастроли выступлением во Вроцлаве.





– Мы не представляем наш фестиваль без белорусских театров, у нас отличный контакт с Павлом Латушко, и мы с радостью пригласили на «Направление Восток» группу свободных купаловцев. Выступление независимых театров Беларуси идеальное решение в сегодняшней политической ситуации, – отмечает директор фестиваля «Направление Восток» Адам Поутарак.





До этого на протяжении достаточно долгого времени купаловцы играли онлайн-спектакли. И вот первое после продолжительного перерыва живое выступление в Белостоке.





– Я уже не помню, какие это чувства, когда у тебя в зале есть зритель, есть глаза… Я думаю, сегодня у меня будут мурашки и восторг только от эмоций. Думаешь, могу ли еще? – поделилась перед спектаклем переполняющими ее эмоциями Кристина Дробыш, актриса свободных купаловцев.





Кристина вспоминает, что ранее все было иначе. Реквизиты поездом выезжали к месту выступления за несколько недель.





– Помню, как в Китай ездили, за месяц реквизиты уезжали, море декораций и реквизитов, а сейчас ничего нет, никаких декораций, все свое везем с собой. Но от этого как-то хуже не становится, хочется выходить на сцену играть, – отмечает Кристина.





В составе команды купаловцев, которая вышла на сцену в Белостоке, кроме Кристины: Валентина Гарцуева, Павел Остроух, Иван Кушнерук. Они играют спектакль режиссера Романа Подаляка “Я”. Эта трогательная собирательная история отправляет зрителей в детство, заставляет вспомнить прошлое и подумать. Ее невозможно смотреть без эмоций, особенно, здесь в Польше.





Беларуская диаспора Белостока приняла поставку, что называется, на одном дыхании. Многие зрители после спектакля говорили, что словно побывали дома. Но пока в Беларусь им нельзя. Там сегодня ничего хорошего их не ждет. Многим грозит тюрьма. Но люди уверены, что скоро они смогут вернуться и увидеть купаловцев на беларуской сцене в полном блестящем составе.





14 августа 2020 года тогда еще директор Национального Академического Театра им. Янки Купалы Павел Латушко вышел к протестующим беларусам на площадь Независимости и призвал отправить в отставку министра МВД и его заместителей. Реакция властей не заставила себя долго ждать — Латушко был уволен 17 августа своим бывшим подчиненным (министром культуры Юрием Бондарем).





В знак солидарности со своим директором труппа театра, известная своим свободолюбием, написала заявления на увольнения. Власть не решилась пойти на попятную и 26 августа 2020 года большинство сотрудников театра были уволены.





В Купаловском не осталось ни одного режиссера, впервые за долгую историю не открылся новый театральный сезон. В течение прошедшего года никто из уволенных не вернулся, а белорусские власти выдали купаловцам «волчьи билеты» — фактический запрет на работу в учреждениях культуры.





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Теперь, после отмены большинства ковидных ограничений, команда театра гастролирует в Польше. Это стало возможным во многом благодаря Павлу Латушко, который в настоящее время является руководителем Народного антикризисного управления (НАУ).















