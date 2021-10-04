







В частности, «Синэво» вернулся к тестированию на ковид с 1 октября, а «Аква-Минск Клиника» — с 4 октября.





При этом «Синэво» обещает предоставлять результаты анализа за 1 рабочий день в Минске, до трех календарных дней — в регионах, пишет officelife.media. Дополнительно можно заказать перевод тестирования на английский язык а также — тест на антитела.





«Аква-Минск Клиника» сообщает о том, что выдает результаты мазков на следующий день к 18 часам.