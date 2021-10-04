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Два частных медцентра возобновили ПЦР-тестирование

Медицинские центры «Синэво» и «Аква-Минск Клиника» объявили о том, что вновь оказывают услуги ПЦР-тестирования.



В частности, «Синэво» вернулся к тестированию на ковид с 1 октября, а «Аква-Минск Клиника» — с 4 октября.

При этом «Синэво» обещает предоставлять результаты анализа за 1 рабочий день в Минске, до трех календарных дней — в регионах, пишет officelife.media. Дополнительно можно заказать перевод тестирования на английский язык а также — тест на антитела.

«Аква-Минск Клиника» сообщает о том, что выдает результаты мазков на следующий день к 18 часам.
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