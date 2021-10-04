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Студенты БГУИР на квесте для первокурсников устроили развратные конкурсы

В вузе пообещали их наказать

В субботу, 2 октября, Студсовет БГУИРа провел на Цнянском водохранилище в Минске мероприятие для первокурсников, где те снимали друг с друга одежду зубами и совершали иные развратные действия.

В объявлении говорилось, что "уже седьмой год подряд у первокурсников есть возможность окунуться в жестокую борьбу за первое место в нашем мероприятии BSUIR Kvest: FOREST".

"Придется немного попотеть, чтобы завоевать первое место, но вся эта усталость не стоит на ряду с теми эмоциями, которые вы переживете в этот день!", - уверяли организаторы.

В понедельник видео с мероприятия появились в телеграм-каналах. На одном из них участница рассказывает о происходившем. Оказывается, на "станциях" квеста старшекурсники принимали задания. Для того, чтобы заработать баллы или добавить время на задания нужно было удивить старшекурсников. 

"Из самого лайтового - это то, что девочки целовались с девочками, а мальчики с мальчиками. Кто-то пил молоко с кошачьим кормом, какой-то мальчик съел опарыша - одного или несколько", - рассказала участница.

По ее словам, девушкам из команды одного факультета пришлось раздеваться, а кроме того, "одной девочке потушили об язык 10 бычков". 

Рассказчица - представительница инженерно-экономического факультета БГУИР. Шесть лет подряд данный конкурс выигрывал факультет компьютерного проектирования. 

Уже известна и позиция вуза по поводу произошедшего. "Руководство ВУЗа знает о данном инциденте, все это порочит имя университета и его студентов, по данному факту будут проведены разбирательства и виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в официальном комментарии.
Источник: smartpress.by
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