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Адвокату удалось встретиться с задержанным журналистом Можейко

По его словам, он «жив, здоров, чувствует себя хорошо»

Стало точно известно, где находится задержанный журналист белорусской «Комсомолки» Геннадий Можейко. Он содержится в печально известном минском изоляторе на Окрестина. 

Это подтвердил адвокат Геннадия. После обеда ему все-таки удалось попасть к задержанному журналисту.

Как отметил правозащитник, сам Можейко в целом чувствует себя хорошо, то есть на здоровье жалоб нет.
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