Стало точно известно, где находится задержанный журналист белорусской « Комсомолки » Геннадий Можейко. Он содержится в печально известном минском изоляторе на Окрестина.





Это подтвердил адвокат Геннадия. После обеда ему все-таки удалось попасть к задержанному журналисту.





Как отметил правозащитник, сам Можейко в целом чувствует себя хорошо, то есть на здоровье жалоб нет.







































