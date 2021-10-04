4 октября началась шестая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси. На ней депутаты, среди прочего, должны рассмотреть во втором чтении законопроект «О дорожном движении». Документ предусматривает ряд нововведений.





7 апреля 2021 г. Палата представителей приняла в первом чтении проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».





Он предусматривает процедуру выдачи международных водительских удостоверений согласно Конвенции о дорожном движении 1968 г., возможность сдачи квалификационных экзаменов и получения права управления транспортными средствами только с автоматической трансмиссией.





Согласно законопроекту, предлагаться упразднить контроль за соблюдением порядка проведения государственного технического осмотра транспортных средств на диагностических станциях, а также порядок предоставления услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей и лиц, обучающих управлению механическими транспортными средствами.





Гостехосмотр планируют проводить по договорам, а также ввести автоматизированный учета результатов (за исключением колесных тракторов и прицепов к ним).





Также законопроектом предусмотрено, что МВД будет определять участки дорог, где запрещено отрабатывать практику езды с учащимися автошкол. Что должно позволить не согласовывать с ГАИ маршруты для практического обучения.





А Министерство здравоохранения будет использовать централизованную информационную систему для сбора, хранения и передачи информации о выданных водителям медицинских справках, подтверждающих годность к управлению транспортными средствами, а также о лицах, признанных негодными к управлению. Доступ к этим сведениям будет иметь МВД.





Также могут появиться две новые категории колесных тракторов и самоходных машин – Н и I. Все для того, чтобы упорядочить участие в дорожном движении мотовездеходов, снегоболотоходов и снегоходов.





Отметим, что чаще всего депутаты за первый день одобряют законопроекты. Этот, скорее всего, исключением не станет.