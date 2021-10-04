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МВД утверждает: Можейко задержали в Беларуси

Белfруские силовики утверждают, что журналист якобы сам вернулся в Беларусь, так как ему запретили выехать из России в другую страну. А в самой России он был якобы признан "нежелательным".

В МВД рассказали подробности задержания журналиста беларуской "Комсомолки" Геннадия Можейко.

"В связи с многочисленными запросами журналистов сообщаем, что указанный гражданин был задержан 1 октября белорусскими правоохранительными органами на территории нашего государства в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь.

Подробности в комментарии начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна", - говорится в телегам-канале МВД
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