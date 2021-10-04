"Вот и мы получили знак качества!" Telegram-канал медиков "Белые Халаты" тоже стал "экстремистским"
Telegram-канал медиков «Белые Халаты. News» и telegram-чат «БХ. Чат и комментарии» признаны "экстремистскими".
"Вот и мы получили знак качества!", - прокомментировал новость канал.
Заметим, что в Беларуси уже признаны "экстремистскими" десятки, если не сотни Telegram- и YouTube-каналов, а также ряд инфомационных ресурсов, в том числе самый крупный в стране ТУТ.бай.
Белорусский партизан
15:48 04/10/2021
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