"Вот и мы получили знак качества!", - прокомментировал новость канал.





Заметим, что в Беларуси уже признаны "экстремистскими" десятки, если не сотни Telegram- и YouTube-каналов, а также ряд инфомационных ресурсов, в том числе самый крупный в стране ТУТ.бай.































