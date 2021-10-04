Лидер "Перспективы" Антолий Шумченко оказался в реанимации. Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.





"Переводят в реанимацию по сердцу! Все остальные показатели здоровые. Врач так и сказал - здоров. Будут УЗИ сердца делать. Без кислорода очень сложно дышать. Вот та коварность, о чем говорил: ковид вылечили, а помрешь от другого осложнения. Плохи дела, хотя вчера все было супер", - написал он.



