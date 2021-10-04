"Ковид вылечили, а помрешь от другого осложнения". Лидер "Перспективы" Шумченко после коронавируса попал в реанимацию
Лидер "Перспективы" Антолий Шумченко попал в реанимацию. До этого его лечили в больнице от коронавируса
Лидер "Перспективы" Антолий Шумченко оказался в реанимации. Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.
"Переводят в реанимацию по сердцу! Все остальные показатели здоровые. Врач так и сказал - здоров. Будут УЗИ сердца делать. Без кислорода очень сложно дышать. Вот та коварность, о чем говорил: ковид вылечили, а помрешь от другого осложнения. Плохи дела, хотя вчера все было супер", - написал он.
15:41 04/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение