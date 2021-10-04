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"Ковид вылечили, а помрешь от другого осложнения". Лидер "Перспективы" Шумченко после коронавируса попал в реанимацию

Лидер "Перспективы" Антолий Шумченко попал в реанимацию. До этого его лечили в больнице от коронавируса

"Ковид вылечили, а помрешь от другого осложнения". Лидер "Перспективы" Шумченко после коронавируса попал в реанимацию
Лидер "Перспективы" Антолий Шумченко оказался в реанимации. Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

"Переводят в реанимацию по сердцу! Все остальные показатели здоровые. Врач так и сказал - здоров. Будут УЗИ сердца делать. Без кислорода очень сложно дышать. Вот та коварность, о чем говорил: ковид вылечили, а помрешь от другого осложнения. Плохи дела, хотя вчера все было супер", - написал он.
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