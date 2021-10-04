Массовые мероприятия по всей России отменены в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.





Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, отметила главный санитарный врач. По ее словам, рост заболеваемости за последнюю неделю составил 14%. И в 12 регионах цифры растут значительно быстрее, чем в остальных. Снижение наблюдается только в пяти субъектах.