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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В России из-за коронавируса отменены все массовые мероприятия

Роспотребнадзор отменил массовые мероприятия по всей России.

Массовые мероприятия по всей России отменены в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, отметила главный санитарный врач. По ее словам, рост заболеваемости за последнюю неделю составил 14%. И в 12 регионах цифры растут значительно быстрее, чем в остальных. Снижение наблюдается только в пяти субъектах.
Источник: 360tv.ru
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