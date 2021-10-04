Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 2 октября было зафиксировано 398 попыток незаконного проникновения мигрантов из Беларуси, 3 октября — 434 попытки. В субботу задержали 29 иностранцев (24 иракца, 3 сирийца, 2 ливанца), в воскресенье — 16 (все — граждане Ирака), остальных в страну не впустили.





Кроме того, в выходные за пособничество нелегальной миграции задержали 15 человек: граждан Украины (6), Германии (3), Беларуси, Болгарии, Грузии, Сирии, Туниса и Турции.





Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что 2 октября в страну не впустили 40, а 3 октября — 49 нелегальных мигрантов. Задержаний не было. В литовской погранслужбе утверждают, что ночью в выходные на белорусской стороне звучали выстрелы.





По данным Государственной пограничной охраны Латвии, в субботу и воскресенье попытки пересечь латвийско-белорусскую границу предприняли по 11 иностранцев, никого из них в страну не впустили.





Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.479 нелегальных мигрантов. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.





Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.





По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.





9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.





Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.