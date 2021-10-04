Как стало известно « Нашей Ниве », для Марии Колесниковой создают особые условия в СИЗО №1, где она находится последние девять месяцев. По словам одного из осужденных, когда Марию ведут по коридорам, баландеров загоняют в отдельные помещения, чтобы они ее не видели.





Баландеры — это осужденные, отбывающие срок в СИЗО в хозяйственном отряде, они, например, разносят еду подследственным.





«Когда ведут Колесникову, всех загоняют в помещения, потому что она идет и со всеми здоровается, пытается разговаривать. И на весь коридор кричит: «Почему вы прячете от меня людей?» — рассказал один из осужденных.









«За всё время я побывала в пяти камерах с разным «составом» подруг-сокамерниц, — отметила она в интервью BBC. — Сейчас камера очень маленькая 2,5 на 3,5 метра, где двое нар на четверых человек, туалет, умывальник, телевизор, кипятильник, кружка, тазы, стол, скамейка. Через окно и решетки видно небо.





В Беларуси запрещено курение в общественных местах и даже на остановках, но тюрьма — не место для законов. Здесь курят почти все и везде: в камерах, коридорах, кабинетах. (На самом деле, по закону, в СИЗО курить нельзя, для этого должны выводить в прогулочный дворик, но это требование тотально игнорируется. — Прим. НН.)





В моём случае — это не только вред здоровью и угроза жизни, но и вред, который не позволит мне остаться в профессии музыканта-флейтиста».





Мария подробно описала режим дня в СИЗО, он совпадает с графиком жизни многих политзаключенных:





«В 6:30 начинается тюремный завтрак в виде каши, сока, хлеба и чая. Но я никогда не ем так рано и ничего из предложенного не беру. «Принимаю душ», нагревая воду в тазике.





Сложно поверить, но в центре Минска люди содержатся в камерах с холодной водой, а душ принимают в общей душевой (на четыре человека без перегородок) один раз в неделю по 20 минут.





Бельё стираем в тазах, нагревая воду кипятильником. Сохнет оно ночью на батарее или на нарах.





В 8:00 утра — проверка, после чего два-три часа я учу языки или читаю на немецком или на английском языке. Это самое продуктивное время.





Около 9:00 выхожу на прогулку. Тюремный дворик — 3 метра на 3 метра. Но даже там я умудряюсь бегать 40-50 минут и ещё 30 минут делаю упражнения.





Завтракаю после прогулки: бутерброды или, редко, каша с сухофруктами и обязательно — крепкий кофе. Делаю уборку в камере, и в этом есть определенное удовольствие: делать чище, уютнее, лучше то место, где ты находишься.





Если у меня нет встречи с адвокатами или допросов, то я читаю и пишу последующие два-три часа…





В 13:00—14:00 обед. У меня он также свой: суп или овощи с мясом. Позже кофе и сладости, которыми меня балуют друзья в передачах.





Следующие 3 часа читаю, работаю по делу (имеется в виду по уголовному делу Марии. — Прим. Би-би-си), пишу тексты и письма.





Ужин в 18:00, но я ужинаю в 17:00. Овощи, чай и халва.





С 18:00 пишу письма каждый день. В месяц получается около 200. Смотрю новости, которые и не новости вовсе, а «пятиминутки ненависти» длиной в часы, как у Джорджа Оруэлла. Очень «полезно», но жалко людей, которые это создают и в это верят. В 20:00 — проверка, затем забирают письма и заявления.





В 21:00 вечерний «душ» с кипятильником, книга. С 22:00 до 6:00 здоровый крепкий сон. Так много я не спала много лет, особенно последние месяцы перед 7 сентября 2020 года (день, когда Мария Колесникова была похищена в центре Минска и потом задержана. — Прим. Би-би-си).





Напомним, 6 сентября Марию Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы. Пока приговор не вступил в силу, она находится в СИЗО. Вину Мария не признала и вместе с адвокатом подала жалобу на приговор.





Написать письмо Марии можно по адресу: СИЗО №1, ул. Володарского, 2, 220030, г. Минск.







