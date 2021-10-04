В шкловской колонии мёрзнут заключённые - администация решила заменить трубы
В исправительной колонии №17 отключено отопление.
Температура воздуха в Шклове ночью опускается до +2 градусов. Тем не менее, именно в этот период администрация исправительного учреждения решила начать замену труб, сообщают правозащитники.
Практически все узники на телефонных звонках жалуются родственникам на холод. Переохлаждение грозит острыми респираторными заболеваниями. Кроме того, в стране ухудшается ситуация с Covid-19.
На этом фоне по колониям уже прошёл слух о новой возможной отмене краткосрочных и долгосрочных свиданий, так как количество выявляемых случаев коронавируса приблизилось к 2000 в сутки.
13:08 04/10/2021
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