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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В шкловской колонии мёрзнут заключённые - администация решила заменить трубы

В исправительной колонии №17 отключено отопление.

Температура воздуха в Шклове ночью опускается до +2 градусов. Тем не менее, именно в этот период администрация исправительного учреждения решила начать замену труб, сообщают правозащитники.

Практически все узники на телефонных звонках жалуются родственникам на холод. Переохлаждение грозит острыми респираторными заболеваниями. Кроме того, в стране ухудшается ситуация с Covid-19. 

На этом фоне по колониям уже прошёл слух о новой возможной отмене краткосрочных и долгосрочных свиданий, так как количество выявляемых случаев коронавируса приблизилось к 2000 в сутки.
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