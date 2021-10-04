Oops! Бездомный сушил носки на Вечном огне - его обвинили в реабилитации нацизма
В России маразмов не меньше, чем у нас.
Миасский городской суд (Челябинская область, РФ) отправил под стражу 40-летнего мужчину без определенного места жительства, который несколько дней назад ночью повредил мемориал «Вечный огонь». Ему предъявили обвинение в реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ).
По данным Znak.com, изначально полиция возбудила стандартную для подобных случаев статью 214 УК РФ («Вандализм»). Однако после того, как об истории написали СМИ, ею заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
В итоге дело изъяли из органов внутренних дел в следственный комитет, а там преступление переквалифицировали по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, а именно: распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично»).
В минувшие выходные по ходатайству следователя бомжа отправили под стражу на два месяца, так как на свободе он, по мнению следствия, может скрыться. Информацию об этом Znak.com подтвердили в пресс-службе суда.
Интересно, что, по первоначальным данным, бомж страдает рядом психических отклонений и вряд ли, решив сжечь венок, чтобы на образовавшемся огне посушить носки, думал о фашизме и осквернении памяти.
Кроме того, предъявленное ему обвинение подразумевает, что преступление он совершил публично, но вандализмом он занимался ночью, когда вокруг никого не было. Его личность и то, что он сделал, установили по камерам видеонаблюдения.
Источник:
11:54 04/10/2021
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