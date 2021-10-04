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В Минздраве рассказали, почему белорусы не могут привиться Pfizer

Вакцины Pfizer и AstraZeneca проигрывают российскому препарату "Спутник V" и по качеству, и по цене, заявил в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.


А в Беларуси, по его словам, стоит задача бесплатно вакцинировать всех. Поэтому и был сделан выбор в пользу более доступных "Спутник V" и китайского Sinopharm.

"Pfizer пока дороже, чем существующие вакцины, значительно дороже. Мы ставим своей целью безвозмездную вакцинацию. С этой точки зрения, оценки качества и доступности, Pfizer не является приоритетом", — заявил Пиневич.

Тем не менее, он не исключил появления вакцин Pfizer и AstraZeneca в будущем. Но эти прививки будут уже платными. 

Вопрос о западных вакцинах возник еще и потому, что "Спутник V" и  Sinopharm не одобрены в ЕС и ряде других стран. Это существенно осложняет поездки в этот регион. 

Четвертая волна, которая пришла в Беларусь, характеризуется большим числом тяжелых пациентов, отмечают медики. А прививка позволяет, если не избежать болезни, то существенно облегчить ее течение.

"99,9% пациентов в ковидных отделениях не привиты. В отделениях реанимации – в тех учреждениях, где я была – 100 % непривитых пациентов", — говорила в эфире СТВ первый заместитель Пиневича Елена Богдан.

По ее словам, в четвертую волну увеличилось количество пациентов, находящихся на кислородотерапии.

Богдан также рассказала, что в Беларуси начинают вакцинировать беременных. Для этого одобрили китайскую вакцину.    

Полный курс вакцинации, по официальным данным на 1 октября, в Беларуси прошли более полутора миллиона человек (порядка 17%). Первую дозу получили ­— около 2,2 миллионов (чуть более 23%).
Источник: euroradio.fm
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