



А в Беларуси, по его словам, стоит задача бесплатно вакцинировать всех. Поэтому и был сделан выбор в пользу более доступных "Спутник V" и китайского Sinopharm.





"Pfizer пока дороже, чем существующие вакцины, значительно дороже. Мы ставим своей целью безвозмездную вакцинацию. С этой точки зрения, оценки качества и доступности, Pfizer не является приоритетом", — заявил Пиневич.





Тем не менее, он не исключил появления вакцин Pfizer и AstraZeneca в будущем. Но эти прививки будут уже платными.





Вопрос о западных вакцинах возник еще и потому, что "Спутник V" и Sinopharm не одобрены в ЕС и ряде других стран. Это существенно осложняет поездки в этот регион.





Четвертая волна, которая пришла в Беларусь, характеризуется большим числом тяжелых пациентов, отмечают медики. А прививка позволяет, если не избежать болезни, то существенно облегчить ее течение.





"99,9% пациентов в ковидных отделениях не привиты. В отделениях реанимации – в тех учреждениях, где я была – 100 % непривитых пациентов", — говорила в эфире СТВ первый заместитель Пиневича Елена Богдан.





По ее словам, в четвертую волну увеличилось количество пациентов, находящихся на кислородотерапии.





Богдан также рассказала, что в Беларуси начинают вакцинировать беременных. Для этого одобрили китайскую вакцину.





Полный курс вакцинации, по официальным данным на 1 октября, в Беларуси прошли более полутора миллиона человек (порядка 17%). Первую дозу получили ­— около 2,2 миллионов (чуть более 23%).