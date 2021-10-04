В рамках благотворительного экотурне проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» за 12 дней октября грузовик посетит 50 населенных пунктов страны, в которых соберет крышки от пластиковых бутылок. Вырученные от сдачи на переработку пластика средства будут пожертвованы на реабилитацию ребят с заболеваниями центральной нервной системы.





Экотурне реализует учреждение «СоциоЭкоЦентр» при финансовой поддержке Coca-Cola в Беларуси. Грузовик заберет крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, средств бытовой химии и парфюмерии. В рамках экотурне каждый желающий сможет сделать вклад в помощь больным детям. Для этого достаточно собрать крышки от пластиковых бутылок и принести их в мобильный пункт приема в своем населенном пункте.





В ходе экотурне грузовик для сбора крышек в помощь больным детям посетит следующие населенные пункты Беларуси:





Минская область: г.п. Мачулищи, г. Борисов, г.п. Ивенец, г. Логойск, г. Молодечно, г. Смолевичи, г. Слуцк, г. Солигорск, г. Жодино, г. Вилейка, г. Дзержинск, г. Фаниполь, г. Несвиж.





Витебская область: г. Витебск, г. Глубокое, г. Браслав, г. Новолукомль, г. Новополоцк, г. Городок, г. Миоры, г. Лепель, г. Орша.





Могилевская область: г. Могилев, г. Бобруйск, г. Кличев, г. Шклов.





Гомельская область: г. Гомель, г. Речица, д. Горошков Речицкого района, г. Мозырь, г. Добруш, г. Жлобин, г. Светлогорск.





Брестская область: г. Брест, г. Барановичи, г. Береза, г. Кобрин, г. Пинск, г. Ганцевичи, г. Ляховичи.





Гродненская область: г. Гродно, г. Лида, г. Ивье, г. Новогрудок, г. Островец, д. Будёновка Ошмянского района, г. Слоним, г. Острино, г. Сморгонь, г. Волковыск.





Дополнительно по стране установлены желтые стационарные контейнеры с придуманными героями – «крышариками», в которых также можно оставить крышки. Их собирают также в детских садах, школах, магазинах, офисах. К проекту может присоединиться любая организация и любой небезразличный человек.





Места размещения стационарных пунктов сбора опубликованы в социальных сетях проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки».





Ранее инициатива уже помогла нескольким подопечным из Минска, Витебска, Сморгони, Жодино, Глубокого, Пинска, Березовки.





Наряду с благотворительной помощью проект делает вклад и в заботу об окружающей среде.