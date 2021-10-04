Как сообщает СК, весной 2015 года в родной город после отбытия наказания за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего вернулся 43-летний мужчина.





По версии следствия, через некоторое время он стал подыскивать малолетних мальчиков. Мужчина знакомился с ними на улице, в соцсетях, входил к ним в доверие и «взращивал интерес к физической близости с лицами мужского пола».





В дельнейшем обвиняемый заманивал подростков в малолюдные места и к себе домой, где и совершал различные насильственные действия сексуального характера. Некоторых предварительно он поил спиртным.





«Выявлены факты использования мальчиков для изготовления порнографических фотографий», — говорится в сообщении СК.





Потерпевшими по делу признаны восемь несовершеннолетних, четверо из них были установлены в ходе следствия.





«У половины детей диагностировано наличие психических расстройств, в связи с которыми они не понимали значение совершаемых в отношении них противоправных действий и многократно подвергались сексуальной эксплуатации. Одного из таких потерпевших фигурант убедил совершить мужеложество со своим младшим братом», — отметили в СК.





Обвинение предъявлено по четырем статьям УК: от развратных действий до изготовления порнографии.





«Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-сексолого-психофизиолого-психиатрической экспертизы фигурант страдает психическим расстройством (заболеванием) – расстройством полового предпочтения в форме педофилии.





Мужчина по своему психическому состоянию может сознавать значение своих действий и руководить ими, способен самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе», — сообщает СК.





Обвиняемый находится под стражей. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.