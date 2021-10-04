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Шок! На Гомельщине мужчина подозревается в педофилии - 5 лет насиловал мальчиков

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности и свободы детей и подростков. Они были совершены в одном из райцентров гомельской области в 2016-21 годах.

Как сообщает СК, весной 2015 года в родной город после отбытия наказания за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего вернулся 43-летний мужчина. 

По версии следствия, через некоторое время он стал подыскивать малолетних мальчиков. Мужчина знакомился с ними на улице, в соцсетях, входил к ним в доверие и «взращивал интерес к физической близости с лицами мужского пола».

В дельнейшем обвиняемый заманивал подростков в малолюдные места и к себе домой, где и совершал различные насильственные действия сексуального характера. Некоторых предварительно он поил спиртным. 

«Выявлены факты использования мальчиков для изготовления порнографических фотографий», — говорится в сообщении СК.

Потерпевшими по делу признаны восемь несовершеннолетних, четверо из них были установлены в ходе следствия.

«У половины детей диагностировано наличие психических расстройств, в связи с которыми они не понимали значение совершаемых в отношении них противоправных действий и многократно подвергались сексуальной эксплуатации. Одного из таких потерпевших фигурант убедил совершить мужеложество со своим младшим братом», — отметили в СК.

Обвинение предъявлено по четырем статьям УК: от развратных действий до изготовления порнографии.

«Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-сексолого-психофизиолого-психиатрической экспертизы фигурант страдает психическим расстройством (заболеванием) – расстройством полового предпочтения в форме педофилии. 

Мужчина по своему психическому состоянию может сознавать значение своих действий и руководить ими, способен самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе», — сообщает СК.

Обвиняемый находится под стражей. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Источник: reform.by
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