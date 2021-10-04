Генпрокуратура направила в суд дело о мошенничестве на $1 млн

Генеральная прокуратура направила в суд дело о мошенничестве на более чем $1 млн, говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства в понедельник.





"Генеральная прокуратура направила в суд Центрального района Минска уголовное дело в отношении К., которому инкриминированы мошенничество, покушение на мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, а также подстрекательство к даче взятки", - сказано в сообщении.





Так, по материалам дела обвиняемый, "являясь одновременно учредителем и директором ряда субъектов хозяйствования, с сентября 2016 года по февраль 2019 года под предлогом заимствования средств для концертной деятельности и финансирования строительства намеревался завладеть чужими деньгами в размере $1,1 млн".









"Фактически ему удалось получить от шести лиц $700 тыс. Для введения в заблуждение и придания законности своим действиям К. заключил с потерпевшими от своего имени и ООО "Д." договоры займа", - заявили в Генпрокуратуре.





Кроме того, по данным надзорного ведомства, обвиняемый "с августа 2018 года по сентябрь 2019 года составил и подписал от имени учредителя и ещё двух работников договоры о предоставлении займов - это позволило ему на основании поддельных документов получить более Br800 тыс., принадлежавших предприятию".





"В продолжение противоправных действий К., узнав о запланированном на ноябрь 2019 года туре музыкальной группы Scorpions GbR по городам России и Украины, предложил организатору концертов М. – учредителю компании "Р." – провести концерт коллектива 15 ноября 2019 года на Минск-арене и оформить для этого контракт. Доход от реализации билетов на Scorpions GbR в размере Br180 тыс. поступил на счет возглавляемого К. предприятия", - добавили в Генпрокуратуре.





По ее данным, всеми полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.





"После изучения дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.209, ч.4 ст.210, ч.1 ст.14 и ч.4 ст.209, ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Избранную ранее в отношении К. меру пресечения заместитель Генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней – заключение под стражу", - отмечается в сообщении.