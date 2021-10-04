Дело о саморезах, помните? Вышел на свободу могилевчанин, осужденный по делу о саморезах на дороге
50-летний политзаключенный Сергей Базук закончил отбывать срок и вышел на свободу, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
Могилевчанина Сергея задержали 16 ноября прошлого года и 21 января осудили на год «химии» за хулиганство по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса. Его обвинили в том, что 26 октября и 11 ноября 2020 года он разбросал на служебных стоянках возле областного управления милиции, КГК, 11-го управления ГУБОПиК и СК саморезы, чтобы сотрудники этих ведомств пробили колеса автомобилей.
Пострадал сотрудник КГК, который оценил ущерб в 30 рублей, пишет reform.by
09:31 04/10/2021
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