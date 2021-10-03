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Проверка на дорогах: ГАИ возвращается к проведению «Фильтров»

Долгое время слово «Фильтр» не упоминалось в сводках ГАИ, а за последнее время обнародовали результаты нескольких таких акций.

 Так, на прошлых выходных (в конце сентября) выявляли нетрезвых. Сообщали о 120 остановленных авто (за одно мероприятие) на съезде с МКАД на улицу Свислочскую. В ночь с субботы на это воскресенье (начало октября) «Фильтр» повторили — и вновь на кольцевой.

Как сообщает ГАИ Минска, в ночь на 3 октября рейды прошли на пересечении МКАД с проспектом Дзержинского и на улице Громова.

Одновременно несколько экипажей ДПС останавливали все проезжающие авто, у водителей проверяли документы и оценивали их физическое состояние.

В итоге задержали троих «бесправников», два авто доставили на охраняемую стоянку. Всего за время спецмероприятия нашли около 30 нарушений ПДД.

Позже стало известно о результатах «Фильтра» в Первомайском и Советском районах. Там инспекторы проверили свыше 440 водителей, более десятка пешеходов и велосипедистов.

Только за три часа нашли 48 нарушений. Четыре водителя были за рулем авто с неисправностями, трое не были пристегнуты ремнем безопасности, у 19 отсутствовал техосмотр. ГАИ остановила пять «бесправников», столько же водителей управляли транспортом без страховки. К ответственности привлекли пятерых пешеходов-нарушителей.
auto.onliner.by
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