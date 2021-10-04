Ольга Чемоданова покинула пост пресс-секретаря МВД
Ольга Чемоданова покинула пост пресс-секретаря Министерства внутренних дел. Об этом она сообщила в официальном телеграм-канале ведомства.
«Сегодня мой первый день в новом статусе. С должности пресс-секретаря МВД Беларуси я перешла на государственную службу в органы исполнительной власти», — написала она.
Новое место работы пресс-секретаря не называется. После публикации поста телеграм-канал был переименован в «МВД Беларуси». В сообщении также содержатся заверения, что канал продолжит работать, пишет reform.by
Ольга Чемоданова была назначена пресс-секретарем МВД в конце 2018 года. До этого она возглавляла инспекцию по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома.
09:11 04/10/2021
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