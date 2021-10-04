На этой неделе объявят лауреатов Нобелевской премии
В Швеции и Норвегии начинается Нобелевская неделя, во время которой станут известны лауреаты этой престижной премии за 2021 год.
Об этом сообщается на сайте Фонда Нобеля.
В понедельник, 4 октября, Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов премии по медицине.
Во вторник станут известны лауреаты по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе.
Лауреат премии по экономике в память об Альфреде Нобеле будет объявлен в столице Швеции 11 октября.
В пятницу в норвежской столице Осло назовут лауреата премии за содействие установлению мира.
Нобелевская премия - одна из самых престижных международных премий, которая ежегодно присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Сумма премии меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля. В прошлом году она составляла 10 млн шведских крон (около $1,1 млн).
Фонд Нобеля объявил, что в 2021 году награды будут вручаться лауреатам в их родных странах, а не в Стокгольме и Осло.
08:59 04/10/2021
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