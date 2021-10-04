+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На этой неделе объявят лауреатов Нобелевской премии

В Швеции и Норвегии начинается Нобелевская неделя, во время которой станут известны лауреаты этой престижной премии за 2021 год.



Об этом сообщается на сайте Фонда Нобеля.

В понедельник, 4 октября, Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов премии по медицине.

Во вторник станут известны лауреаты по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе.

Лауреат премии по экономике в память об Альфреде Нобеле будет объявлен в столице Швеции 11 октября.

В пятницу в норвежской столице Осло назовут лауреата премии за содействие установлению мира.

Нобелевская премия - одна из самых престижных международных премий, которая ежегодно присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Сумма премии меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля. В прошлом году она составляла 10 млн шведских крон (около $1,1 млн).

Фонд Нобеля объявил, что в 2021 году награды будут вручаться лауреатам в их родных странах, а не в Стокгольме и Осло.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]