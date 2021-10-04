







Об этом сообщается на сайте Фонда Нобеля.





В понедельник, 4 октября, Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов премии по медицине.





Во вторник станут известны лауреаты по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе.





Лауреат премии по экономике в память об Альфреде Нобеле будет объявлен в столице Швеции 11 октября.





В пятницу в норвежской столице Осло назовут лауреата премии за содействие установлению мира.





Нобелевская премия - одна из самых престижных международных премий, которая ежегодно присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Сумма премии меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля. В прошлом году она составляла 10 млн шведских крон (около $1,1 млн).





Фонд Нобеля объявил, что в 2021 году награды будут вручаться лауреатам в их родных странах, а не в Стокгольме и Осло.