Только 40% новых машин, продающихся в США, имеют преднатяжители задних ремней безопасности. Напоминания о задних ремнях есть менее чем у 30%, а задние боковые подушки безопасности - только у 25%, пишет profile.ru





Эксперты издания составили рейтинг представленных на американском рынке популярных новых авто с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров на задних сиденьях. Оценивались такие параметры, как удобство установки, а также использования детского кресла и бустера, оповещение водителя о пассажирах на задних местах, напоминание о ремнях, механизм ремней безопасности, конструкция подголовников, наличие сзади подушек безопасности и их конструктивные особенности.





Как заявили эксперты, пока ни один из новых автомобилей не получил высших оценок по всем категориям.





Среди автомобилей 2021 модельного года первое место заняла Toyota Sienna. Далее идет Nissan Rogue, чуть меньше баллов у Ford Bronco Sport. В рейтинге моделей 2022 года на первые позиции по безопасности вышли Nissan Pathfinder и Honda Civic. За ними с небольшим отрывом идет Mitsubishi Outlander.





Худшие результаты в рейтинге текущего модельного года показал седан бизнес-класса Genesis G80, а среди моделей 2022 года - компактный кроссовер Volkswagen Taos.