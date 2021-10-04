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В Швеции погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда

Произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем, в котором ехал художник с двумя охранявшими его полицейскими. После этого обе машины загорелись.

Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда 75-летний Ларс Вилкс и его охрана погибли в результате столкновения их автомобиля с грузовиком. О этом в воскресенье, 3 октября, сообщает издание SVT. 
Отмечается, что происшествие случилось в воскресенье на трассе E4 недалеко от муниципалитета Маркарыд на юге Швеции.

Пассажиры легковушки погибли на месте. Водитель грузовика был госпитализирован с серьезными травмами. Его допрашивают правоохранители.

При этом информация о том, кто является виновником аварии, отсутствует.
Известно, что Ларс Вилс был доктором философии истории искусств и преподавал во многих скандинавских университетах.

В 2007 году он угодил в международный скандал после того, как нарисовал эскиз скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. С тех пор карикатурист из-за регулярных угроз жил под охраной полиции.

В 2010 году на него совершили ряд нападений. Так, сообщалось, что ФБР предотвратило атаку на Вилса, в которой была задействована американка. В том же году несколько человек пытались поджечь его дом. Также, группа студентов-мусульман пыталась напасть на художника в Упсальском университете после его лекции о свободе слова в искусстве, пишет Телеграф

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