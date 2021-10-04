Коронавирус теперь «косит» молодых

В Беларуси коронавирусом стали чаще заболевать молодые люди и быстрее наступает ухудшение состояния пациентов, рассказала в интервью телеканалу СТВ первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.









По словам Богдан, поменялось воздействие вируса на нашу популяцию: "Действительно, сейчас чаще болеют молодые люди. Заболевание протекает более тяжело, агрессивнее. Быстрее наступает ухудшение состояния наших пациентов. Но мы в готовности, и каждое утро в Министерстве здравоохранения проходит селекторное совещание с регионами, чтобы четко понимать, какая ситуация сегодня есть, как складывается ситуация в каждом учреждении. Сотрудники Министерства здравоохранения, включая руководство, министра, заместителя министра, еженедельно посещают красные зоны".





Чиновница заметила, что 99,9 % пациентов в ковидных отделениях не привиты. "В отделениях реанимации – в тех учреждениях, где я была – 100 % непривитых пациентов. Поэтому, конечно, сегодня основная задача – это вакцинация", - сказала Богдан.





"Достаточно важный сегодня момент – то, что увеличилось количество пациентов, находящихся на кислородотерапии. Из первой и второй волны мы тоже сделали определенные уроки. За лето нам удалось значительно увеличить количество точек подключений кислорода", - добавила она.





Кроме того, в стране смогли закупить и оснастить центральные районные больницы компьютерными томографами. Также начали отечественное производство низкомолекулярных гепаринов (препаратов для "разжижения" крови - СП), которые очень нужны и важны при оказании помощи больным Covid-19.





"Конечно, мы пересмотрели подходы и к лечению коронавирусной инфекции. Сегодня система обеспечена таким лекарственным средством как Ремдесивир, который при назначении в первую неделю заболевания позволяет предотвратить в достаточно большом количестве случаев тяжелые заболевания. Понимая, что мы были заложниками ситуации с таким препаратом как Тоцилизумаб, который производился только одной компанией в мире, мы активно проработали, и сегодня в наших лечебных заведениях имеются и другие препараты аналогичного действия, такие как Олокизумаб и Левилимаб", - рассказала Богдан.



