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Казакевич: установили более 200 авторов комментариев о гибели сотрудника КГБ

Более 200 авторов оскорбительных комментариев о гибели сотрудника КГБ установили за сутки в Беларуси, рассказал заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире телеканала ОНТ.

"Мы только за день установили более двух сотен таких негодяев. Более того, мы запустили специальный бот для того, чтобы граждане могли такую информацию нам дать", - отметил Казакевич.

"За сутки только в ОВД обратились более 2 тыс. граждан. И для нас была очень важна их реакция. А реакция была простой, человеческой. То есть люди выражали соболезнование. Люди просили и требовали защитить их от таких виртуальных борцов и давали нам информацию - и это абсолютно нормально - по которой мы этих негодяев находили", - сказал замминистра. Его цитирует Интерфакс-Запад.


Как сообщалось, 28 сентября бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию по выявлению возможных причастных к террористической и экстремистской деятельности на территории Беларуси. В результате стрельбы, которую открыл житель квартиры на ул. Якубовского, смертельное ранение получил сотрудник КГБ с позывным "Нирвана". Подозреваемого ликвидировали ответным выстрелом.
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