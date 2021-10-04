"Мы только за день установили более двух сотен таких негодяев. Более того, мы запустили специальный бот для того, чтобы граждане могли такую информацию нам дать", - отметил Казакевич.





"За сутки только в ОВД обратились более 2 тыс. граждан. И для нас была очень важна их реакция. А реакция была простой, человеческой. То есть люди выражали соболезнование. Люди просили и требовали защитить их от таких виртуальных борцов и давали нам информацию - и это абсолютно нормально - по которой мы этих негодяев находили", - сказал замминистра. Его цитирует Интерфакс-Запад.









Как сообщалось, 28 сентября бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию по выявлению возможных причастных к террористической и экстремистской деятельности на территории Беларуси. В результате стрельбы, которую открыл житель квартиры на ул. Якубовского, смертельное ранение получил сотрудник КГБ с позывным "Нирвана". Подозреваемого ликвидировали ответным выстрелом.



