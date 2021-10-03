



Как рассказал Павел Петров журналистам, в последнее время он работал в "Оперном" на четверть ставки и теперь чаще выступает за границей. Поэтому, приехав недавно в Минск, написал заявление об отпуске за собственный счет, но заявление не подписали. Соответственно, пишет Ежедневник, после этого на стол директора легло заявление об увольнении по собственному желанию.





Вместе с Павлом из коллектива ушла и его супруга, музыкант Дарья Шлык, которой не продлили контракт.





Павел Петров, лауреат многочисленных конкурсов, проходивших в Австрии, Латвии, России, Польше и Молдове.





В 2018 году Петров выиграл престижный конкурс Operalia в Лиссабоне, который проходит под руководством всемирно известного певца Пласидо Доминго. Также он стал обладателем премии Zarzuela, вручаемой Доминго.





После победы на конкурсе карьера Петрова пошла вверх. Последние годы певец работает в труппе Оперного театра Граца (Австрия). При этом до недавнего времени он продолжал выступать и в Минске, что было чрезвычайно престижно для белорусского коллектива.





Следует отметить, что уход Павла Петрова и его супруги, не единственный за последнее время. За 2020 и 2021 год были уволены дирижеры Вячеслав Волич и Андрей Галанов, певец Илья Сильчуков, концертмейстер Регина Саркисова, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потемина, хормейстер Иван Титов. Театр также не продлил контракты народному артисту Владимиру Петрову, певицам Наталье Акининой и Екатерине Головлевой.





По собственному желанию также ушли один из лучших молодых дирижеров мира Дмитрий Матвиенко, а также режиссеры Дарья Потатурко и Елена Медякова.







