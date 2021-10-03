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МАРТ предложил изменить правила продажи алкоголя и табака

Соответствующее постановление Совета Министров вынесено на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Фото из открытых источников

Организатором общественного обсуждения выступает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Проект постановления предусматривает право продавца отказать в продаже товара несовершеннолетним, если покупатель не предъявил документ, позволяющий установить его возраст.

Также, пишет aif.by предлагается запретить продажу нетабачной никотиносодержащей продукции на территориях и в помещениях, занимаемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, пишет БЕЛТА.

Кроме того, в проекте есть предложение дополнить правила продажи нормой, предусматривающей возможность продажи алкоголя в объектах общественного питания в розлив только при условии вскрытия потребительской упаковки алкогольного напитка.
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