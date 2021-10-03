







Маша училась в Минске на художника-оформителя в одном из колледжей, жила в общежитии. Окончив первый курс, она ненадолго поехала в родные Горки, чтобы пройти практику, а затем вернулась в столицу, где до начала учебного года планировала жить у друзей.





Однако спустя неделю из-за разногласий с приятелями ей пришлось съехать. В Минске у Маши были родственники, но она к ним не обратилась. Маму девушка успокоила, сказав, что ее приютит знакомый в квартире своей бабушки. После чего девушка жаловалась приятельнице, что хозяин квартиры пьет, регулярно приводит в дом дружков. Она даже побаивалась его, когда тот находился подшофе.





Фото носит иллюстративный характер





В Минске Маша не жила на широкую ногу, считала каждую копейку. Она получала пособие по случаю потери кормильца (отец девушки за несколько лет до этого умер от онкологии), иногда немного денег ей передавала мама, пишет Минск-Новости. Временами студентка подрабатывала, распространяя рекламные буклеты, делала коррекцию бровей.





Однажды Маша перестала отвечать на звонки родных. Те забили тревогу, ведь раньше такого не случалось. Женщина припомнила: в одном из разговоров дочка упомянула, что проживает в двухкомнатной квартире на втором этаже в одном из домов на улице Седых. Брат Маши отправился на поиски сестры в стoлицу.





Молодой человек не знал номера квартиры, поэтому один за другим обходил подъезды хрущевки, звонил во все двери на вторых этажах, но жильцы лишь разводили руками. В одном парадном он встретил женщину, которая предположила, что девушка могла остановиться у молодого человека по имени Кирилл. Его квартира имела дурную репутацию — там постоянно устраивали шумные застолья.





Парень долго звонил и стучал в дверь, однако ему никто не открывал, хотя было очевидно — там кто-то есть. Тогда он обошел дом, вычислил окна той самой квартиры. Рамы, как и описывала Маша, старые… Тогда молодой человек позвонил в службу «102» и сообщил о пропаже сестры.





Прибывшему наряду дверь тоже не открыли. Патрульные созвонились с сотрудниками Первомайского РОЧС, и те с помощью автолестницы проникли в квартиру через балкон, а после впустили милиционеров.





В одной из комнат спал 21-летний хозяин. У него поинтересовались, где девушка, но тот ответил что-то неразборчивое — был сильно пьян. В прихожей патрульные нашли женскую сумку, в которой лежал паспорт Маши.





Вдруг один из сотрудников заметил что-то под кроватью, прикрытое покрывалом. Посветив фонариком, он увидел… торчащую из-под него ногу, а на обоях — следы крови. Там лежало тело Маши. На ней были лишь майка и носки. Хозяина квартиры задержали.





— Им оказался 21-летний неработающий минчанин. Ранее он уже привлекался к уголовной и административной ответственности, состоял на учете у нарколога в связи с алкогольной зависимостью, — рассказывает следователь по особо важным делам главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Максим Алешкевич, который в 2020-м служил в столичном управлении СК и руководил расследованием этого уголовного дела.





Доказать причастность хозяина квартиры к убийству оказалось непросто: парень сперва все отрицал. Следователи стали допрашивать друзей Кирилла. Некоторым он хвастал, что живет с девушкой, которая беременна от него, а спустя несколько дней стал им писать в соцсетях, что та якобы умерла от аритмии, предлагал выпить.





Фото носит иллюстративный характер, фото Depositphotos





Кто-то из приятелей вспомнил, что в тот злополучный вечер между Машей и Кириллом произошла ссора: парень взял у нее взаймы 10 рублей на покупку спиртного, но вовремя не отдал. Он звонил друзьям с просьбой одолжить денег, чтобы рассчитаться с ней.





Судебные эксперты дали заключение, что Маша умерла от тупой сочетанной травмы головы, шеи и туловища, сопровождавшейся переломами и кровоизлияниями, осложнившейся развитием шока. На теле потерпевшей имелись многочисленные кровоподтеки, ушибленные раны и ссадины. Кроме того, эксперты настаивали, что перед смертью девушку изнасиловали.





Задержанный постоянно путался в показаниях, но под давлением неопровержимых улик сознался в совершенном убийстве. Кирилл рассказал, что в тот вечер находился вдвоем в квартире с Машей. Он выпивал на кухне, а девушка была в комнате. Накануне молодые люди действительно поссорились из-за денег, Мария обзывала его. После этого Кирилл якобы и убил ее.





При этом он категорически отрицал, что вступал с Машей в половую связь. Однако судебные эксперты обнаружили наличие следов его спермы на носках студентки и на ковре, на котором негодяй измывался над квартиранткой.





Оказалось, Кирилл приставал к Маше, склонял к близости, но она отвергла его. Тогда он изнасиловал ее, а когда заметил в руках девушки мобильный телефон, решил, что та собирается вызвать милицию. Молодой человек принес из кухни камень, который использовался в качестве пресса при квашении капусты, и несколько раз ударил им свою жертву в лицо и по голове. Девушка стала кричать от боли, и Кирилл принялся ее душить. Всего он нанес студентке не менее 19 ударов камнем, руками и ногами.





Поняв, что квартирантка мертва, парень вернулся на кухню, выпил водки и лег спать. После он затолкал тело под кровать, прикрыв сверху пледом. Oбразовавшуюся лужу крови прикрыл полотенцем. Телефон Маши он сломал, так как ей постоянно звонили, что его очень раздражало. Тело девушки пролежало несколько дней, пока родственники не забили тревогу.





В ходе следствия соседи рассказали, что из квартиры Кирилла в тот злополучный день доносились крики, музыка, слышались удары и стоны. Однако значения тому не придали, думая, что молодой человек в очередной раз устроил застолье. Прояви они тогда неравнодушие — Маша, возможно, осталась бы жива.





Причастность обвиняемого к преступлениям не вызывала у следователей сомнений.





— Избранная им линия поведения и защиты — непризнание вины в изнасиловании потерпевшей, а также ее убийстве — полностью опровергалась материалами уголовного дела, — продолжает Максим Алешкевич. — Таким образом он хотел получить минимальное наказание за содеянное.





Судили Кирилла за изнасилование и убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление. Свою вину он в итоге признал полностью, в содеянном раскаялся. Потерпевшим по уголовному делу был признан брат убитой девушки. Суд назначил Кириллу наказание в виде 22 лет лишения свободы.