Если у следователя не будет возражений – Федута в СИЗО КГБ пишет комментарий к «Колосьям под серпом твоим». Когда опубликуют?
Литературовед, политолог, журналист Александр Федута, задержанный в апреле по «делу о госперевороте», написал в СИЗО КГБ комментарии к «Колосьям под серпом твоим» Владимира Короткевича.
«Примерно 40% намеченного готово… Следователю отослали первые четыре тетради с моими рукописями. Если у него не будет возражений, надеюсь, они попадут в печать…» — пишет в своих письмах Федута.
Он также сообщил, пишет Телеграф, что в СИЗО КГБ впервые прочитал роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и понял, что «книга американской домохозяйки (Маргарет Митчелл) написана нисколько не хуже книги русского домашнего хозяина (Льва Толстого)». По его мнению, «со времен Текерея я не читал книг, авторы которых одновременно так любили бы своих героев и были бы настолько к ним суровы».
Александр Федута также сообщил, что привился от коронавируса в заключении, оба укола «перенес практически ничего не почувствовав». По его словам, отопление в СИЗО включили, «но живем мы в свитерах и термобелье».
За что сидит Федута
Как сообщал Телеграф, КГБ 30 апреля огласил полный список участников «заговора» с целью ликвидации Александра Лукашенко. В число обвиняемых входят: политолог и пушкинист Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, руководитель Партии БНФ Рыгор Костусев, знакомая Юрия Зенковича Ольга Голубович, психиатр Дмитрий Щигельский, ученый Александр Перепечко, экс-боец «Алмаза» Игорь Макар, активист Павел Кулаженко, активист Виталий Макаренко.
Четверо из них задержаны, причем двое – в Москве, остальные находятся за рубежом.
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16:57 03/10/2021
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