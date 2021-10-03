+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси отмечают День учителя

Александр Лукашенко поздравил работников сферы образования Республики Беларусь с Днем учителя. Об этом сообщает его пресс-служба.


«Мы по праву называем этот праздник всенародным, - отметил Александр Лукашенко. - Со школьных лет он пробуждает в нас самые теплые воспоминания о первом учителе и первых школьных днях, объединяет в чувстве признательности педагогам, которые ежегодно ведут за руку миллионы белорусских детей в мир знаний».

«Ваш труд - великая миссия. Время ставит перед школой глобальные задачи, - говорится в поздравлении. - Совершенствуются содержание образования, обучающие технологии. Но роль личности педагога, его профессиональное мастерство, стиль жизни и достойные поступки остаются главным условием успешности всего образовательного процесса».

Лукашенко поблагодарил педагогов за бесконечную мудрость, огромное терпение, чуткое отношение к ученикам и величайшую преданность своему делу, пишет Аif.by. 

Также с профессиональным праздником педагогов поздравил министр образования Игорь Карпенко.

По его словам, педагогика - одна из самых сложных, но и самых интересных сфер деятельности.

«Быть педагогом - счастье и большая ответственность, потому что именно в учреждении образования формируется личность человека, гражданина, патриота. Завтра ваши выпускники будут развивать отечественную экономику, лечить и учить людей, совершать открытия на благо всего человечества, сохранять мир на родной земле. И каждый из них через всю жизнь пронесет признательность к своему учителю, который научил его работать на благо Родины, - подчеркивается в поздравлении. - Особые слова благодарности адресую в праздничный день ветеранам педагогического труда. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за верность профессии и преданность делу воспитания подрастающего поколения. Знаю, что каждый из вас готов дать дельный совет, оказать профессиональную поддержку современному учителю".

Игорь Карпенко пожелал педагогам мира и добра в их семьях, здоровья и благополучия.

 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]