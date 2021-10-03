В Беларуси отмечают День учителя





«Мы по праву называем этот праздник всенародным, - отметил Александр Лукашенко. - Со школьных лет он пробуждает в нас самые теплые воспоминания о первом учителе и первых школьных днях, объединяет в чувстве признательности педагогам, которые ежегодно ведут за руку миллионы белорусских детей в мир знаний».





«Ваш труд - великая миссия. Время ставит перед школой глобальные задачи, - говорится в поздравлении. - Совершенствуются содержание образования, обучающие технологии. Но роль личности педагога, его профессиональное мастерство, стиль жизни и достойные поступки остаются главным условием успешности всего образовательного процесса».





Лукашенко поблагодарил педагогов за бесконечную мудрость, огромное терпение, чуткое отношение к ученикам и величайшую преданность своему делу, пишет Аif.by.





Также с профессиональным праздником педагогов поздравил министр образования Игорь Карпенко.





По его словам, педагогика - одна из самых сложных, но и самых интересных сфер деятельности.





«Быть педагогом - счастье и большая ответственность, потому что именно в учреждении образования формируется личность человека, гражданина, патриота. Завтра ваши выпускники будут развивать отечественную экономику, лечить и учить людей, совершать открытия на благо всего человечества, сохранять мир на родной земле. И каждый из них через всю жизнь пронесет признательность к своему учителю, который научил его работать на благо Родины, - подчеркивается в поздравлении. - Особые слова благодарности адресую в праздничный день ветеранам педагогического труда. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за верность профессии и преданность делу воспитания подрастающего поколения. Знаю, что каждый из вас готов дать дельный совет, оказать профессиональную поддержку современному учителю".





Игорь Карпенко пожелал педагогам мира и добра в их семьях, здоровья и благополучия.







