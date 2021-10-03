Во дворике Исторического музея исчезла фотовыставка уникального обряда
Во дворике Национального исторического музея убрали фотовыставку уникального белорусского обряда, имеющего статус историко-культурной ценности, сообщает Белорусская рада культуры.
Фотовыставка во дворике Национального исторического музея
Выставка Марины Батюковой "Сула. Непарушнае" существовала пять лет. Фотографии, выставленные на ней, были сделаны во время экспедиции на Ветковщину, на уникальный обряд вождения и захоронения Стрелы (или Сулы), пишет Еврорадио. На снимках большого формата были женщины пожилого возраста и молодые девушки в народных костюмах. Фотографии были вписаны в архитектуру дворика и создавали особое настроение.
Кстати, та экспедиция была организована кафедрой этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств. А героями некоторых фото были студенты и преподаватели кафедры. Недавно эту кафедру закрыли.
15:43 03/10/2021
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