Фотовыставка во дворике Национального исторического музея





Выставка Марины Батюковой "Сула. Непарушнае" существовала пять лет. Фотографии, выставленные на ней, были сделаны во время экспедиции на Ветковщину, на уникальный обряд вождения и захоронения Стрелы (или Сулы), пишет Еврорадио. На снимках большого формата были женщины пожилого возраста и молодые девушки в народных костюмах. Фотографии были вписаны в архитектуру дворика и создавали особое настроение.





Кстати, та экспедиция была организована кафедрой этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств. А героями некоторых фото были студенты и преподаватели кафедры. Недавно эту кафедру закрыли.