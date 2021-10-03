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В Березинском заповеднике заметили редкую для Беларуси утку-мандаринку

Скорее всего, она сбежала из неволи.



На территории Березинского биосферного заповедника замечена редкая для Беларуси птица — утка-мандаринка, сообщает telegram-канал Naviny.by.

«Природный ареал мандаринки — Восточная Азия. Птицы, которых видят в Европе, считаются одичавшими. Они сбежали из зоопарков или других мест, где пернатые живут в неволе», — поясняет «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Утка-мандаринка (Aix galericulata) залетает в Беларусь очень редко, пишет БелТА. Впервые в белорусской фауне Беларуси эта птица была зарегистрирована в апреле 1986 года, когда одну особь заметили в Березинском заповеднике на реке Березина.
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