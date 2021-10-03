







На территории Березинского биосферного заповедника замечена редкая для Беларуси птица — утка-мандаринка, сообщает telegram-канал Naviny.by.





«Природный ареал мандаринки — Восточная Азия. Птицы, которых видят в Европе, считаются одичавшими. Они сбежали из зоопарков или других мест, где пернатые живут в неволе», — поясняет «Ахова птушак Бацькаўшчыны».





Утка-мандаринка (Aix galericulata) залетает в Беларусь очень редко, пишет БелТА. Впервые в белорусской фауне Беларуси эта птица была зарегистрирована в апреле 1986 года, когда одну особь заметили в Березинском заповеднике на реке Березина.







