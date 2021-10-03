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В Минске пьяный "химик" порвал штаны силовику и попытался его укусить

В Минске пьяный "химик" порвал штаны силовику и попытался его укусить. В отношении 28-летнего жителя Смолевичского района возбудили уголовное дело по статье "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".

"Химия" закончилась новым делом / Иллюстративное фото pixabay.com

Его уже отправили в суд, сообщает Еврорадио со ссылкой на minsknews.by.

Мужчина отбывал наказание в виде ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Он работал на одном из заводов в столице. Однажды его не оказалось на рабочем месте, начались поиски. Нашли осуждённого на перроне железнодорожной станции "Минск-Восточный", он был нетрезв. Сотрудники исправительного учреждения посадили мужчину в служебную машину, однако по дороге он начал оказывать сопротивление и угрожать офицерам, пытался вылезти в окно (дверь была заблокирована).

Борьба происходила в салоне — хулигану пытались надеть наручники на руки, но он отбивался. На помощь силовикам пришел проезжавший мимо наряд Департамента охраны и помог отвезти мужчину обратно на "химию". Сейчас он в камере СИЗО, от дачи показаний отказался. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее жителя Смолевичского района судили семь раз, в том числе по статье "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".
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