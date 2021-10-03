© Photo : Геннадий Можейко/ВКонтакте





Редакция "Комсомольской правды" наняла для защиты журналиста Геннадия Можейко двух адвокатов, сообщил РИА Новости главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Однако пока защитники не смогли встретиться с задержанным журналистом, добавил он.





Ранее стало известно, что Можейко был задержан в Москве и в настоящее время находится в Минске в изоляторе на Окрестина.





Главред "КП" ранее сообщил Sputnik, что что "Комсомольская правда" намерена защищать своего корреспондента. "Конечно, мы будем защищать нашего корреспондента и наш сайт, который закрыт в Беларуси", - сказал Sputnik Сунгоркин.

По сведениям Сунгоркина, причиной задержания Можейко, как и блокировки сайта "КП" стала публикация 28 сентября об убийце офицера КГБ в Минске.





Также стало известно об обыске в квартире журналиста. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать Можейко, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.





"Мы наняли двух адвокатов ему, но пока у них не было возможности с ним встретиться", - сообщил Сунгоркин.





Он также добавил, что у редакции пока нет официальной информации из Минска о задержании журналиста.





Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также высказалась о ситуации вокруг "Комсомольской правды" в Беларуси, отметив, что это филиал российского издания, исходя из чего российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами.





Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по этим вопросам, добавила Захарова.

Блокировка "Комсомолки"

Вечером 28 сентября, на сайте газеты вышел материал о подозреваемом в терроризме Андрее Зельцере. Во время задержания он произвел смертельный выстрел в сотрудника спецподразделения КГБ. Материал содержал воспоминания одноклассницы Зельцера. Через несколько минут текст был удален с сайта "КП в Беларуси", однако в среду утром, 29 сентября, ресурс был заблокирован по решению Министерства информации Беларуси.





"На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", – говорится в официальном сообщении.





В профильном ведомстве напомнили, что в законе СМИ четко говорится о запрете распространять информацию, которая может причинить вред национальным интересам.











