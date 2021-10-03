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Капли в нос с витамином... Ученые нашли способ быстро восстановить обоняние при COVID-19

Восстановить пропавшее обоняние после перенесенного коронавируса можно с помощью капель для носа с витамином А, сообщает МИР 24.


Потеря обоняния является одним из самых распространенных симптомов коронавирусной инфекции. Команда ученых из Университета Восточной Англии провела исследования с участием добровольцев длительностью 12 недель, в результате которых выяснилось, пишет ВБ, что коронавирус наносит повреждения обонятельной луковице и отвечающей за запахи области мозга.

При этом у одних пациентов на восстановление обоняние уходит два-три дня, а другие не чувствуют запахи на протяжении месяцев.

По мнению ученых, назальные капли с витамином А способны исправить такое положение вещей. Содержащийся в витамине А ретинол является структурным компонентом клеточных мембран и обеспечивает антиоксидантную защиту организма.
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