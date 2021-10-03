Евгений Юшкевич в 2017 году уволился с должности старшего следователя отдела по расследованию по экономическим преступлениям управления Следственного комитета по Минску, а в 2020 стал разработчиком и инициатором проекта bychange.me, который помогал в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести, пишет Udf.name.





Его обвиняют по ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и ст. 289 («Акт терроризма»). С 19 апреля содержится под стражей.









— Я для себя про себя понял четко — поломать мне ничего не поломают. Наоборот, сделают мне биографию. А захотят меня закатать — закатают, я же просто сменил парадигму — теперь я не «временно в СИЗО», теперь я тут живу. И живу свободнее, чем те, кто меня сюда определил.





Находиться в СИЗО в нынешнее время — это почти как «быть на фронте» — похвально.





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— Честно, я уже не знаю, как жить нормальной жизнью. Просто забыл. Но если отгружен мне такой опыт — буду использовать его как еще один универ.





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— Успокаиваю себя тем, что я прожил уже очень интересную, активную, бешеную жизнь, которую, может, 10 других людей и не прожили. Чего в ней пока не было — богатства и благополучия. Так хочется этих вещей достичь уже, но пока все идет в противоположную сторону.





***





— Еще осенью 2020 года хотел с одним парнем запустить проект по отправке материалов для обучения и менторства заключенных по разным дисциплинам. Но анализ и запуск проекта постоянно переносился — и вот меня задерживают первый раз.





В СИЗО я сидел и думал: «Вот выйду — точно сделаю». На тот момент в стране было еще 150 политзаключенных.





Вышел — то одни проблемы, то другие, стало не до этого.





И бах — я опять тут. И опять понимаю, что самое страшное здесь — это деградация. Умных людей крайне мало. А неумные — неумные настолько, что страшно представить. И снова те же проблемы.





Вот так я стал жертвой своей организационной лени. И просто мечтаю, чтобы такой проект существовал и работал. Мораль сей басни настолько проста, что ее можно даже не озвучивать.





***





— Cнился мини-кошмар, что по неосторожности совершил преступление, которое наказывается лишением до десяти лет. Просыпаюсь — упс, а реальность немного круче:) Но мне стало легче, ведь во сне было настоящее преступление, а не вот это вот все.













***





— Начал обучать нашу молодежь тут математике и основам программирования. Преподавал вторичную и 16-тиричную системы счисления, биты, байты, память, процессоры. Хорошо, что сам я это хорошо в двух универах учил. Так бы вряд ли смог на пальцах объяснять другим.





Так что здесь я и препод математики с информатикой (спасибо мехмату), и библиотекарь (только я книгами занимаюсь), и фармацевт (у меня больше всего медикаментов:))





А в остальном працягваю жыць: радуюсь траве, осам, картошечке с салом, тому, что есть где лежать, есть ТВ, есть ты в письмах, есть неопределенность будущего — может, там все хорошее только?





***





Время потихоньку уходит, и я забываю даже всякие вкусы, запахи, виды. Мир сужен до камеры.





…Найти книгу нормальную — редкая удача. Прочитал «1984», и ощущение, что ничего нового не узнал. Еще главы 90-91 «В круге первом» просто одурительно сильные и реалистичные, а прошло 80 лет, не поменялось ни-че-го.





***





Всякие мелочи совсем по-другому здесь оцениваются. Первое время слёзы наворачивались от каждой передачи, сейчас уже привык к ним.





Но иногда, когда смотришь на какую-то мелочь вроде двух пачек сигарет, думаешь: «это же 7 рублей, это почти 1/100 зарплаты моей мамы, да ещё и время потрачено на покупку этих пачек». Аккуратно складываешь и хранишь эти 40 сигарет, потому что родные тебе их покупали.





Помню был в лагере детском, где был парень-сирота, у него была только сестра. И вот она ему передала пачку круассанов. И он ходил с этой пачкой не меньше недели, не открывал даже. Тогда мы с братом думали, что он сумасшедший просто, а сейчас я сам такой же. И только спустя 20 лет понял, что было в голове того парня.





Все фото из личного архива





Вы можете поддержать политзаключенного письмом, открыткой или переводом: 220030, г. Минск, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Юшкевичу Евгению Михайловичу.