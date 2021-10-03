



«Дельта-штамм активен. Заболевание нередко протекает в тяжелой форме, пациенты нуждаются в больших объемах кислорода, увеличилось число больных в реанимационных отделениях», – рассказал БЕЛТА заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Дмитрий Горегляд. И отметил, пишет 1prof.by, что ситуация усугубляется тем, что совпадает по времени с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ.





Пациентам с коронавирусом оказывают медицинскую помощь во всех 16 районных больницах области и больницах крупных городов, а также в Брестской городской больнице №1 и Центральной городской больнице, областной клинической больнице. Областные противотуберкулезный и кожно-венерологический диспансеры также частично перепрофилированы для реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19.





Специалисты напоминают, что защитные маски, социальная дистанция и обработка рук антисептиками – главные меры профилактики коронавирусной инфекции. А наиболее действенный способ борьбы с инфекцией – вакцинация.





По последним данным, в Брестской области первым компонентом привиты 257,4 тыс. человек (19,2% жителей региона). Оба компонента получили 198,6 тыс. (14,9%). Для вакцинации от коронавируса предлагают “Спутник V”, “Спутник Лайт” и китайскую Vero Cell.







