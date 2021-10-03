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Известный казахский диссидент досрочно вышел на волю после 15 лет заключения

Суд в Павлодаре (Казахстан) постановил заменить 68-летнему поэту и диссиденту Арону Атабеку неотбытую часть тюремного срока ограничением свободы. Он выйдет из колонии после 15 лет заключения.



Об этом сообщает Nashaniva.com со ссылкой на казахстанскую службу «Радио Свобода».

В 2008 году Атабек (настоящая фамилия — Едигеев) был приговорён к 18 годам заключения по статье об организации массовых беспорядков. Тогда жители окраины города оказали сопротивление полицейским, направленным для сноса их домов, построенных, как утверждалось, без разрешения. В столкновениях погиб 24-летний полицейский.

Атабек категорически отрицал обвинения по своему уголовному делу. Он был признан политическим заключённым правозащитными и международными организациями. Все годы заключения он содержался вдали от Алма-Аты, в которой проживал до ареста. Он отказывался подавать заявление о досрочном освобождении, считая, что оно вынудит его взять на себя вину за преступление, за которое его осудили.

Атабек был активным участником политической жизни Казахстана с 80-х годов XX века. Он был в оппозиции к первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву. До этого он был одним из авторов обращения к съезду народных депутатов СССР о предоставлении Казахстану суверенитета. Участвовал в массовых протестах в Алма-Ате в 1986 году против назначения партийного деятеля Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК республиканской компартии.
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